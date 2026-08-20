Compania Minera San Ignacio de Morococha gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Compania Minera San Ignacio de Morococha hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.41 PEN ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Compania Minera San Ignacio de Morococha ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.410 PEN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch