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07.08.2026 06:37:00
Compania De Transporte De Energia Electrica En Alta Tension Transener stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Compania De Transporte De Energia Electrica En Alta Tension Transener hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 161.54 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91.73 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67.38 Prozent auf 195.09 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116.56 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 120.00 ARS sowie einen Umsatz von 132.69 Milliarden ARS prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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