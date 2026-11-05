Compania Cervecerias Unidas SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Compania Cervecerias Unidas SA hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Compania Cervecerias Unidas SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 44.04 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41.94 CLP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.45 Prozent auf 760.39 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 658.63 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 43.95 CLP prognostiziert, während sie den Umsatz bei 724.87 Milliarden CLP gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch