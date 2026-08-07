Compania Cervecerias Unidas SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Compania Cervecerias Unidas SA hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 56.05 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel waren -30.360 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Compania Cervecerias Unidas SA im vergangenen Quartal 607.80 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Compania Cervecerias Unidas SA 579.91 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch