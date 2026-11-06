Compania Cervecerias Unidas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Compania Cervecerias Unidas hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0.09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.090 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 686.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 814.8 Millionen USD ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 87.89 CLP ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 724.87 Milliarden CLP erwartet.

Redaktion finanzen.ch