Compania Cervecerias Unidas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Compania Cervecerias Unidas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Compania Cervecerias Unidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 674.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 612.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch