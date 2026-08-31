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31.08.2026 06:37:00
Compania Agropecuaria Copeval legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Compania Agropecuaria Copeval hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 14.50 CLP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -44.600 CLP je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.04 Prozent auf 88.97 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84.70 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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