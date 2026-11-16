Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2.17 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch