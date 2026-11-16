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16.11.2026 06:37:00
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.60 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 BRL je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.12 Prozent auf 11.16 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.62 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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