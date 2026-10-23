Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.82 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B 1.01 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.66 Prozent auf 4.48 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.70 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch