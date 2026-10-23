Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.74 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.910 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.48 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.70 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch