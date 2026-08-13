Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 574.5 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 530.7 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch