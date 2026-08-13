Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 BRL je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 574.5 Millionen BRL im Vergleich zu 530.7 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch