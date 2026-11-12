Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.10 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 BRL je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan im vergangenen Quartal 557.9 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 520.5 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch