Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.09 BRL ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.090 BRL, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan im vergangenen Quartal 557.9 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 520.5 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch