Companhia Brasileira de Aluminio Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Brasileira de Aluminio Un lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 508.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 353.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch