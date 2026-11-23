Comp Safe Support hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.88 PLN gegenüber 0.700 PLN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Comp Safe Support mit einem Umsatz von insgesamt 198.5 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 4.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch