COMO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

COMO lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9.00 JPY gegenüber -0.580 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.43 Prozent zurück. Hier wurden 1.73 Milliarden JPY gegenüber 1.77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch