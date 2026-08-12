COMO präsentierte Quartalsergebnisse

COMO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41.80 JPY, nach -4.760 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 1.83 Milliarden JPY, gegenüber 1.86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch