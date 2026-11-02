ComNav Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ComNav Technology hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ComNav Technology ein Ergebnis je Aktie von -0.180 CNY vermeldet.

ComNav Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch