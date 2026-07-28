CommVault Systems Aktie 2517585 / US2041661024
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28.07.2026 13:58:54
CommVault Systems, Inc. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - CommVault Systems, Inc. (CVLT) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $21.139 million, or $0.50 per share. This compares with $23.496 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, CommVault Systems, Inc. reported adjusted earnings of $59.247 million or $1.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.4% to $314.131 million from $281.978 million last year.
CommVault Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.139 Mln. vs. $23.496 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.52 last year. -Revenue: $314.131 Mln vs. $281.978 Mln last year.
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