Community Trust Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Community Trust Bancorp hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Community Trust Bancorp 1.32 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 113.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch