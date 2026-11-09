Community Investors Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Community Investors Bancorp hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.47 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.920 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch