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07.08.2026 06:37:00
Community Healthcare Trust legte Quartalsergebnis vor
Community Healthcare Trust hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Community Healthcare Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 29.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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