Community Health Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Community Health Systems hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.63 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch