Community Bank System verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Community Bank System hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Community Bank System noch ein Gewinn pro Aktie von 1.04 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 274.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 255.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch