Community Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Community Bancorp hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Community Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch