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07.10.2026 06:37:00
Community Bancorp Of Santa Maria Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Community Bancorp Of Santa Maria Registered präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0.59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Community Bancorp Of Santa Maria Registered 0.510 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 5.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Bancorp Of Santa Maria Registered 5.3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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