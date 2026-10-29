Communities First Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Communities First Financial hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.06 USD je Aktie in den Büchern standen.

Communities First Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch