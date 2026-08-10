CommSeed zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CommSeed hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.63 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 416.2 Millionen JPY, gegenüber 551.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24.56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch