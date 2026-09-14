Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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14.09.2026 15:11:00
Commerzbank: Was Lars Klingbeil will mit UniCredit-Chef Orcel besprechen will
CommerzbankDie Bundesregierung als Commerzbank-Aktionär stellte sich lange gegen die feindliche Übernahme der Bank. Jetzt ist sie nicht mehr aufzuhalten. Finanzminister Lars Klingbeil trifft nun direkt auf UniCredit-Chef Orcel.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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