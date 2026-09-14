Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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14.09.2026 15:11:00
Commerzbank: Was Lars Klingbeil dem UniCredit-Chef Orcel gesagt hat
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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