UniCredit Aktie 35431485 / IT0005239378
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.09.2026 15:11:00
Commerzbank: Was Lars Klingbeil dem UniCredit-Chef beim Treffen in Berlin gesagt hat
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.09.26
|Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen (AWP)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.09.26
|DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A. Az.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Commerzbank am 14.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.