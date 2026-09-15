Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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15.09.2026 15:33:00
Commerzbank: UniCredit drängt auf Austausch der Führungsspitze
UniCredit-Chef Andrea Orcel will die UniCredit nicht nur übernehmen, sondern offenbar auch die Führungsspitze des Geldhauses austauschen. Laut Medienberichten stehen unter anderem CEO Bettina Orlopp und Aufsichtsratschef Jens Weidemann auf Orcels Streichliste.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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