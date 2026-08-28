Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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28.08.2026 07:06:00
Commerzbank-Übernahme: Der Coup der UniCredit - Podcast
CommerzbankUniCredit-Chef Andrea Orcel hat sich gegen den Willen von zwei Bundesregierungen und des Managements die Kontrolle über die Commerzbank verschafft. Wie ihm das gelang und warum ihn niemand mit klassischer Abwehr stoppen konnte, das erfahren Sie in diesem Podcast.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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