Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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20.10.2026 15:04:01
Commerzbank-Übernahme: Bafin büsst UniCredit-Partner
Die geplante Übernahme der Commerzbank durch UniCredit hat für die japanische Investmentbank Nomura ein Nachspiel. Wegen verspäteter oder fehlerhaften Stimmrechtsmeldungen verhängte die deutsche Finanzaufsicht eine Busse. Gleichzeitig treibt UniCredit den Umbau des eigenen Geschäfts voran.
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Nachrichten zu Commerzbank
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17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:21
|Commerzbank-Aktie gibt nach: Nomura wird wegen Stimmrechtsmitteilungen zur Kasse gebeten (Dow Jones)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.10.26
|UniCredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Unicredit: EZB macht Weg für Commerzbank-Übernahme frei (AWP)
|
16.10.26
|Commerzbank: Das ungewöhnliche Immobiliengeschäft mit ihrem Aufsichtsrat Harald Christ (Spiegel Online)
Analysen zu Commerzbank
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
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