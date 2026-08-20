Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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20.08.2026 16:19:00
Commerzbank: So gelang der UniCredit gegen alle Widerstände die Macht-Übernahme
CommerzbankNach einer beispiellosen Attacke dominiert Andrea Orcel die Commerzbank. Das manager magazin enthüllt neue Details, wie der UniCredit-Chef seine Macht ausgebaut hat – und damit Bundesregierung, Management sowie Betriebsrat düpierte. Ein Inside-Report über eine historische Übernahmeschlacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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