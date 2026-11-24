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24.11.2026 14:45:36
Commerzbank schliesst milliardenschwere Aktienrückkäufe ab
FRANKFURT (awp international) - Die Commerzbank hat das laufende Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen. Insgesamt seien knapp 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft worden, teilte der Frankfurter Dax-Konzern am Dienstag mit. Dies entspricht 2,84 Prozent des Grundkapitals. Das Programm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro startete Anfang September und war ursprünglich bis zum 10. Februar angekündigt.
Die Commerzbank strebt an, den gesamten Gewinn des laufenden Jahres an die Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividenden auszuschütten. "Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus", sagte Bankchefin Bettina Orlopp laut Mitteilung. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an.
Erst vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung den Weg für eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit freigemacht. Diese hatte gut zwei Jahre auf die Übernahme hingearbeitet und hält mittlerweile fast 50 Prozent am Frankfurter Geldhaus./lew/zb
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