Commerzbank mietet ab 2028 neues Hochhaus in Frankfurt an

DOW JONES--Die Commerzbank sichert sich neben dem Commerzbank-Tower weitere Büroflächen in der Frankfurter Innenstadt. Sie wird ab 2028 Erst- und Hauptmieterin des derzeit im Bau befindlichen Central Business Tower (CBT). Wie die Bank mitteilte, hat der Mietvertrag eine Laufzeit von 15 Jahren. Die 52 Etagen sollen 3.200 Arbeitsplätze beherbergen. Im Commerzbank-Tower und dem CBT sollen künftig die zentralen Funktions- und Stabsabteilungen der Bank angesiedelt sein. Derzeit sind die zentralen Funktionen auf mehrere Gebäudekomplexe verteilt, sowohl in Frankfurt als auch in Eschborn.

"Das neue Gebäude wird neben dem Commerzbank-Tower ein wichtiger Anker für die Commerzbank in der Frankfurter Innenstadt werden", sagte die für Personal und Organisation zuständige Vorständin Sabine Mlnarsky. Die ersten Commerzbank-Mitarbeiter sollen Ende 2028 einziehen.

Entwicklerin und Eigentümerin des Hochhauses ist die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

February 18, 2025 06:36 ET (11:36 GMT)