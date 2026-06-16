Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059
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16.06.2026 09:39:00
Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün
Die Finanzagentur des Bundes hat sich im Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit um das Übernahmeangebot der italienischen Bank zu Wort gemeldet.
"Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands", heisst es in der Mitteilung. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."
Die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent auf 36,71 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand 2,94 Prozent höher bei 76,76 Euro.
Dow Jones Newswires
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