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Streit um Übernahmeangebot 16.06.2026 09:39:00

Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün

Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün

Die Finanzagentur des Bundes hat sich im Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit um das Übernahmeangebot der italienischen Bank zu Wort gemeldet.

Commerzbank
36.40 EUR 1.11%
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Der Bund, der mit gut 10 Prozent an der Commerzbank beteiligt ist, lehne das Angebot der UniCredit zum Aktientausch ab, teilte die Behörde mit. Das Angebot komme schon allein wirtschaftlich nicht infrage, weil die Offerte keine angemessene Prämie biete. Zudem unterstütze der interministerielle Lenkungsausschuss die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne das "aggressive Vorgehen" der UniCredit ab.

"Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands", heisst es in der Mitteilung. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."

Die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent auf 36,71 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand 2,94 Prozent höher bei 76,76 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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Short 14’575.86 13.99 SRB5DU
Short 15’115.18 8.97 SJXBXU
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Long 12’877.76 13.85 S95BFU
Long 12’333.66 8.96 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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