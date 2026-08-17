Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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17.08.2026 15:56:31
Commerzbank: Deutsche Regierung zeigt sich plötzlich offen bezüglich einem Verkauf
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commerzbank
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
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