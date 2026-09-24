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24.09.2026 16:40:00

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sinniert über mögliche HVB-Übernahme

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Im Zusammenhang mit den laufenden Übernahmegesprächen mit der UniCredit hat Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp einige Optionen aufgezeigt. Demnach könnte die Commerzbank im Zuge des Deals ihrerseits die HypoVereinbank übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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