Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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24.09.2026 16:40:00
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sinniert über mögliche HVB-Übernahme
CommerzbankIm Zusammenhang mit den laufenden Übernahmegesprächen mit der UniCredit hat Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp einige Optionen aufgezeigt. Demnach könnte die Commerzbank im Zuge des Deals ihrerseits die HypoVereinbank übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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