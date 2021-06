Commerzbank-CFO bekommt neuen Vertrag und wird CEO-Vertreterin

Wie die Bank mitteilte, wurde Orlopps Vertrag bis Juni 2026 verlängert. Ausserdem wurde die Managerin zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zudem sucht die Bank einen neuen Vorstand für das Segment Privat- und Unternehmerkunden, weil sich Sabine Schmittroth wieder auf das Personalressort konzentrieren wird.

Das Personalressort sei angesichts der personalwirtschaftlichen Herausforderungen der begonnenen Restrukturierung der Commerzbank wichtiger denn je, teilte die Bank mit. Schmittroth hatte das Privatkundensegment im Herbst 2020 mit übernommen. Ein Prozess zur Neubesetzung der wichtigen Vorstandsposition sei eingeleitet worden.

Ausserdem verlängerte die Bank den Vorstandsvertrag von COO Jörg Hessenmüller bis Ende 2026.

Die Bank setze damit in der laufenden Restrukturierung auf Kontinuität und Stabilität im Vorstand, sagte Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk. "Das gewährleisten wir, indem wir Leistungsträger längerfristig an die Commerzbank binden und eine weitere Verstärkung des Vorstands, der das volle Vertrauen des Aufsichtsrats geniesst, in die Wege leiten."

DJG/mgo/brb

FRANKFURT (Dow Jones)