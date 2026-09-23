Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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23.09.2026 10:03:00
Commerzbank, Berenberg Bank, Raiffeisenbank: Wann die Bafin einschreitet und wann nicht - ein Interview
CommerzbankBafin-Chef Mark Branson über Lehren aus dem Commerzbank-Übernahmekampf, das Absetzen einer kompletten Bankführung und das Vorgehen gegen allzu aggressive Marketingversprechen beim Altersvorsorgedepot.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
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|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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21.09.26
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21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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21.09.26
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21.09.26
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