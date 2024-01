Commerzbank-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Institut um zusätzliche Rückstellungen der polnischen Tochter mBank an. Diese hätten jedoch keine grösseren Auswirkungen auf die Bewertung der Commerzbank./bek/he





Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 17:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.7 Prozent auf 11.07 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 24.27 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 7’622’134 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte das Papier um 2.8 Prozent. Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

