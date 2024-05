Commerzbank-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Commerzbank-Aktie mit Neutral ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 15,80 auf 16,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag nach dem Quartalsbericht an das positiv überraschende Nettoergebnis und die Prognose für den Zinsüberschuss an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 08:03 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0.6 Prozent auf 15.08 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 10.12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf Stück. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 44.0 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

