Commerzbank-Aktie wenig bewegt: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte

• UniCredit plant Kapitalerhöhung für Übernahmeangebot• Angebot liegt unter aktuellem Marktpreis• Aktie bleibt stabil über der 30-Euro-Marke

UniCredit macht Ernst im Übernahmekampf

Die Commerzbank rückt erneut in den Mittelpunkt des intensiven Übernahmekonflikts. Die italienische UniCredit treibt ihre Pläne weiter voran und hat konkrete Schritte eingeleitet, um ihre Beteiligung auszubauen. Wie aus einem Bericht von "Der Aktionär" hervorgeht, soll am 4. Mai eine ausserordentliche Hauptversammlung stattfinden, auf der die Grundlage für eine Kapitalerhöhung geschaffen wird. Diese ist notwendig, damit UniCredit neue Aktien ausgeben und ihr geplantes Übernahmeangebot umsetzen kann.

Ziel der Italiener ist es, die Beteiligung über die Schwelle von 30 Prozent zu erhöhen. Eine vollständige Übernahme scheint zunächst nicht im Fokus zu stehen, vielmehr soll ein Pflichtangebot vermieden werden. UniCredit-CEO Andrea Orcel will dafür die Zustimmung der eigenen Aktionäre einholen und die strategische Expansion nach Deutschland vorantreiben.

Skepsis am Markt und politischer Widerstand

Laut IT Boltwise liegt das Angebot von UniCredit mit rund 30,80 Euro je Aktie unter dem aktuellen Marktpreis. Das sorgt für Skepsis, zumal Analysten im Schnitt deutlich höhere Kursziele sehen. Gleichzeitig profitiert die Commerzbank von einer verbesserten operativen Entwicklung, steigender Effizienz und zuletzt starken Ergebnissen, was die Verhandlungsposition stärkt.

Auch politisch ist der Deal umstritten. Der deutsche Staat hält weiterhin Anteile an der Commerzbank und steht einer Übernahme kritisch gegenüber. Zudem gibt es Widerstand aus der Belegschaft. Diese Gemengelage sorgt für Unsicherheit, eröffnet aber auch Spielraum für eine mögliche Nachbesserung des Angebots.

Commerzbank beharrt auf Standalone-Lösung

Die Commerzbank hat das im März angekündigte Übernahmeangebot ihres italienischen Grossaktionärs Unicredit in deutlicher Form zurückgewiesen. Aktuell gebe es keine Ansatzpunkte für eine einvernehmliche wertschaffende Transaktion über die jetzige Standalone-Strategie und deren Planungszeitraum hinaus, erklärte das Frankfurter Geldhaus. Ein Grossteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruhe nicht auf einer Fusion beider Institute, könne also auch von der Commerzbank eigenständig und damit ohne erhebliche Umsetzungsrisiken realisiert werden, heisst es in einer Mitteilung der Commerzbank.

Am 8. Mai, zur Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen, will die Commerzbank die bereits in Aussicht gestellte Erhöhung ihrer Finanzziele bekannt geben sowie weitere Details ihres Strategie-Updates.

Die Commerzbank kritisierte, dass die Unicredit keinerlei Bereitschaft habe erkennen lassen, den Commerzbank-Aktionären eine angemessene Prämie zu bieten. Dies sei jedoch zwingend erforderlich. Der Commerzbank-Vorstand verwahrte sich überdies gegen die Aussage, dass sich die Bank einem konstruktiven Austausch mit der Unicredit zu einer wertschaffenden Transaktion verweigere, wie dies in der Einladung zur ausserordentlichen Hauptversammlung der italienischen Bank am 4. Mai vermerkt sei.

Commerzbank weiterhin offen für Gespräche

In den vergangenen Wochen hätten "mehrere Interaktionen" stattgefunden, um Grundlagen und Potenziale des angekündigten Übernahmeangebots "konstruktiv zu eruieren". Auch habe es in den vergangenen 18 Monaten einen regelmässigen offenen Austausch mit der Unicredit als Investorin gegeben. Die Mailänder Bank habe dabei weder gezielte Anfragen oder Anregungen noch mögliche Eckpfeiler einer Transaktion an die Commerzbank herangetragen.

Die Commerzbank bleibe offen für Gespräche und Vorschläge, die konkreten Mehrwert für ihre Aktionäre und Stakeholder schafften, hiess es abschliessend.

Aktien legen zu - Entscheidung offen

Am Dienstag zeigt sich die Commerzbank-Aktie stabil. Im XETRA-Handel steigt das Papier zeitweise um 0,06 Prozent auf 31,50 Euro und behauptet sich damit klar über der Marke von 30,00 Euro. Auch die Aktie von UniCredit gibt im Mailänder Handel zwischenzeitlich um 0,11 Prozent auf 62,59 Euro nach.

Mittelfristig bleibt die Lage damit vielschichtig: Einerseits gilt die Commerzbank dank ihrer Marktstellung und strategischen Fortschritte als attraktiver Wert. Andererseits könnten makroökonomische Risiken wie eine schwache Konjunktur oder steigende Kreditausfälle die Entwicklung belasten. Entscheidend dürfte sein, ob UniCredit ihr Angebot nachbessert und wie sich die politische Haltung in Deutschland weiterentwickelt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch mit Material von Dow Jones Newswires