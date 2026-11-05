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05.11.2026 18:03:42
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert.
Die Commerzbank steigerte den Nettogewinn in den drei Monaten um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 864 Millionen Euro gerechnet.
Die Erträge kletterten um 8,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten mit 3,28 Milliarden gerechnet. Grund war ein deutlicher Anstieg des Provisionsüberschusses.
Für das laufende Jahr strebt die Bank weiterhin einen Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an nach 2,6 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bereits bei 3,55 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten hat die Bank 2,67 Milliarden Euro verdient.
Die Gesamterträge werden weiter bei rund 13,2 Milliarden Euro gesehen nach 12,2 Milliarden im Vorjahr. Der Nettozinsüberschuss wird wegen des verstärkten Wettbewerbs um Einlagen nun bei 8,5 statt 8,6 Milliarden Euro gesehen. Die Provisionserträge sollen weiterhin um 7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zulegen. Die Ziele für Rendite, Kostenquote und Risikovorsorge bleiben unverändert.Die Commerzbank-Aktie verlor zum XETRA-Schluss 2,81 Prozent auf 38,73 Euro.
DJG/mgo/cbr
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