Commerzbank-Aktie verliert: Commerzbank mit Milliarden-Abschreibung und weiterer Risikovorsorge

Wie die Bank mitteilte, rechnet sie mit einer vollständigen Abschreibung des bestehenden Goodwills in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Sie begründet dies mit einem verschlechterten Marktumfeld, unter anderem wegen des Zinsniveaus in der Eurozone und in Polen. Weitere Belastungen erwartet die Bank wegen der Risikovorsorge.

So rechnet die Commerzbank für das Geschäftsjahr mit einem negativen Risikoergebnis von mindestens 1,7 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Darin seien bereits rund 500 Millionen Euro an zusätzlicher Vorsorge für zu erwartende coronabedingte Belastungen enthalten. Überdies würden damit die die Folgen des zweiten Lockdowns berücksichtigt.

Die Goodwill-Abschreibung habe keine Auswirkungen auf die harte Kernkapitalquote (CET1), versicherte die Commerzbank.

Die Commerzbank-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 2,24 Prozent auf 5,58 Euro nach.

DJG/mgo/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)