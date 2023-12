Commerzbank-Aktie profitiert: Commerzbank scheinbar auf der Suche nach einem zusätzlichen Hauptaktionär

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag nach oben. Auch der deutsche Aktienmarkt erwischt einen freundlichen Start in den letzten Börsenmonat. Die Wall Street zeigt sich zur letzten Sitzung der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten am Freitag unterdessen Verluste den Handel.